Drew Barrymore revela que a mãe a deixava usar drogas aos 9 anos

A atriz Drew Barrymore revelou, em conversa com o ator Rob Lowe , no podcast Drew’s News , que sua mãe a liberava para usar drogas e ingerir álcool aos 9 anos. A artista norte-americana fez o relato após ouvir o colega brincar sobre crianças que são proibidas pelos pais de comer doces.

“A propósito, minha mãe não me deixava comer doce, mas Studio 54 (antiga discoteca de Nova York), maconha e álcool, tudo bem, mas não toque nesse doce”, falou Drew, que, aos 7 anos, ganhou destaque internacional como atriz no filme E.T. O Extraterrestre , de 1982, e começou a emplacar vários trabalhos seguidos após o clássico dos cinemas.

Drew Barrymore apresenta o podcast 'Drew's News'. FOTO: Calla Kessler / The Washington Post

Ela disse que começou a beber aos 9 anos, a fumar maconha aos 10 e a cheirar cocaína aos 12. Aos 13, já tinha encarado a reabilitação duas vezes e só começou a mudar de vida após conseguir a emancipação, aos 15.

Mãe duas meninas hoje, de 8 e 9 anos, do relacionamento com o ator Will Kopelman, Drew confessou que pretende abrir o jogo sobre sua infância para que elas não repitam seus caminhos. “Você não vai querer que elas descubram antes de você falar sobre isso com elas”, destacou.

Para a atriz, o objetivo de falar sobre tudo e com clareza é para não ser lembrada pelos problemas pessoais de sua vida. “Nenhum de nós fica tipo “um dia tudo isso vai ser lembrado”. Estava apenas vivendo minha vida e tentando descobrir quem eu era”, finalizou.

