Drew Barrymore se desculpa por furar greve em Hollywood, mas mantém talk-show; veja vídeo

Após Drew Barrymore ter sido criticada por “furar” a greve de Hollywood, a atriz americana se pronunciou em um vídeo sobre o assunto. Ela pediu desculpas aos colegas de profissão, mas revelou que pretende seguir com o lançamento da nova temporada de seu talk-show Drew Barrymore Show.

O registro foi, originalmente, postado no Instagram da artista nesta sexta-feira, 15. Posteriormente, Drew excluiu a publicação, mas a mensagem foi repostada por internautas no X (antigo Twitter).

No vídeo, ela diz: “Não há nada que possa fazer ou dizer para amenizar as coisas. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações, não há nada que eu faça que deixe isso ok para aqueles que não estão de acordo com isso. Tem muitas razões do porquê isso é complexo”.

A atriz foi criticada por obrigar roteiristas e escritores a furarem a greve ao trabalharem na nova temporada de seu talk-show, que estreia nesta segunda-feira, 18, na CBS. Sobre isso, ela comentou:

“Tem uma grande pergunta sobre o porquê de eu estar fazendo isso. É maior do que eu, tem o trabalho de outras pessoas na reta. Eu queria um programa que distraísse as pessoas de tudo o mais o que acontece no mundo durante tempos tempos difíceis”.

Nesta terça-feira, 12, o National Book Awards anunciou que Drew não irá mais apresentar um dos mais importantes prêmios literários dos Estados Unidos. A cerimônia acontecerá em novembro e, segundo o jornal americano The New York Times, a atriz foi retirada da apresentação após alguns escritores criticarem sua participação.