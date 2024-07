Drica Moraes celebra 14 anos de transplante de medula e faz homenagem a doador

“Há exatos 14 anos eu renascia graças à doação de medula. Dia 4 de Julho, deu a ‘pega’. Adilson Rodrigues, meu irmão meu pai meu salvador. Na foto com sua linda mulher Ina! Muita saúde irmão! Minha eterna gratidão!”, escreveu a atriz na legenda da imagem que mostra Adilson e a esposa.

No início de 2010, Drica foi diagnosticada com a doença, que ataca a medula óssea, cujas células sofrem mutações genéticas que resultam em um crescimento descontrolado e anormal. Se for descoberta no inicio, as chances de cura são maiores. Os tratamentos incluem medicamentos, quimioterapia e transplante de medula óssea.