Drica Moraes relembra sucesso de sua personagem em ‘Chocolate com Pimenta’ e fala de ‘Travessia’

Uma das personagens de maior sucesso de Chocolate com Pimenta , novela da TV Globo , a manicure Márcia, tem mania de grandeza e se acha a mulher mais fina e elegante da cidade. “Eu sou chique, bem!”, ela vive dizendo ao longo da história. Sua intérprete, Drica Moares , contou que o bordão lembrado até hoje surgiu de uma parceria entre ela e o autor Walcyr Carrasco . “Quando coloquei o sotaque na prosódia, resolvi incluir o ‘bem’ e aí eu e Walcyr casamos nesse bordão, foi um meio a meio de criação”, disse.

No ar em O Cravo e a Rosa como a vilã Marcela, Drica está animada em continuar no horário em outra trama do autor com a estreia de Chocolate com Pimenta. “Só posso chegar à conclusão de que o Walcyr Carrasco é um gênio (risos). As novelas dele são realmente encantadoras, essas novelas mais antigas, mais brejeiras que ele fez realmente chegam muito perto do público. Tenho um carinho enorme pela Márcia, pela novela em si, pela minha relação com o Jorginho (diretor Jorge Fernando)”, relembrou.

Em entrevista, a artista falou um pouco mais sobre o trabalho e também sobre sua participação na próxima novela das 21h, Travessia , escrita por Glória Perez .

Márcia (Drica Moraes) de 'Chocolate com Pimenta'.

Com do sucesso de O Cravo e a Rosa nas tardes da TV Globo, o que sentiu quando soube que mais um sucesso do Walcyr Carrasco em que atuou, Chocolate com Pimenta, também será reexibida?

A Márcia foi uma personagem muito popular e até hoje o público lembra do bordão ‘Eu sou chique, bem!”. De que forma ela contribuiu para o sucesso de sua carreira?

A Márcia foi uma graça que o Walcyr me deu depois de ter feito a Violante com ele em Xica da Silva, na Manchete, que era uma vilã tensa, com o semblante sempre fechado. Márcia era uma personagem leve, divertida, tinha esse bordão ‘Eu sou chique, bem!, que fez muito sucesso.

Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) em 'Chocolate com Pimenta'.

E como surgiu o bordão?

Quando eu coloquei o sotaque na prosódia, resolvi incluir o ‘bem’ e aí eu e Walcyr casamos nesse bordão, foi um meio a meio de criação.

Alguma curiosidade em especial ficou marcada nas suas lembranças dos bastidores de Chocolate com Pimenta?

Os bastidores eram muito gostosos de vivenciar, lembro muito dos papos com o elenco, não teve uma cena específica que tenha me marcado mais, lembro muito do todo ser muito divertido, amoroso e engraçado.

Pouco depois da estreia desta reexibição de Chocolate com Pimenta você estará no ar em Travessia. Como está sua expectativa para a estreia da próxima trama das nove? E como é para você estar em dois trabalhos na TV ao mesmo tempo?

Estou de volta à mil, gravei Os Outros, série escrita por Lucas Paraizo com direção da Luisa Lima no começo do ano que ainda será lançada, foi muito bom, e estou gravando Travessia, representando o povo maranhense. Vivo a Núbia, uma mulher muito contraditória, mãe muito apaixonada pelo filho (Ari, papel de Chay Suede) uma mulher forte que passou muitas dificuldades para criar esse filho e quer para ele um futuro melhor. Estou muito feliz com essa personagem que também traz, além da bagagem dramática, bastante humor.

Núbia (Drica Moraes) de 'Travessia'

De volta a partir de 26 de setembro, após o Jornal Hoje, Chocolate com Pimenta – Edição Especial, tem autoria de Walcyr Carrasco, com direção de núcleo de Jorge Fernando. A direção geral é de Fabrício Mamberti e direção de Fred Mayrink.













