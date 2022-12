Dua Lipa encontra Elton John em jantar com atores de ‘Heartstopper’ e diretor diz: ‘Épico’

Dua Lipa e Elton John se encontraram novamente, mas desta vez em um jantar com parte do elenco da série Heartstopper, da Netflix. David Furnish, o diretor de Rocketman (2019), cinebiografia do cantor de 75 anos, organizou o evento com o britânico e dividiu o momento com os seguidores do Instagram nesta quinta-feira, 7. O motivo da reunião não fora divulgado.

Com a presença dos atores William Gao, Sebastian Croft e Kit Connor, quem viveu uma versão jovem de Elton John na cinebiografia Rocketman, Funish definiu a noite como um “jantar épico”.

Os usuários da web foram à loucura nos comentários da publicação. “Você jantou com Dua Lipa e o elenco de Heartstopper?”, disse uma pessoa, chocada. “Esse é o grupo mais aleatório de pessoas juntas”, brincou outra seguidora.

O cantor e compositor Jake Shears, que também esteve presente no jantar, compartilhou o mesmo registro em sua conta. “Algumas pessoas realmente sabem organizar um jantar. Essas pessoas são David e Elton”, legendou.

“Esse é meu multiverso da loucura”, comentou um usuário na publicação. “Tanta gente bonita nessa foto que eu estou derretendo”, falou outro.

Dua Lipa e Elton John costumam se encontrar em diversas ocasiões. Além de já terem feito apresentações juntos, eles têm uma parceria na música Cold Heart. Ouça: