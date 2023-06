Dua Lipa: jornalista Murilo Salviano descobre que mora na casa que foi da cantora britânica

O jornalista Murilo Salviano, correspondente da Rede Globo em Londres, descobriu que mora na casa que foi da cantora britânica Dua Lipa e compartilhou a descoberta com seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira, 1º. Ele publicou a foto de uma carta que chegou endereçada à diva pop.

“Meus vizinhos já tinham me contado, mas… Nesta semana chegou uma carta endereçada a ela: D-U-A-L-I-P-A! Eu não tinha a menor ideia quando me mudei para cá, mas a Dua Lipa já morou nesta mesma casa, anos atrás (quando a vida dela ainda cabia em 60 metros quadrados kkk)”, escreveu Salviano.

Ele ainda completou o texto, enviando uma mensagem para a cantora: “Queria, @duapila, venha buscar suas cartas! Prometo chá e biscoitos. Te amo. hahaha”.

Os seguidores se divertiram bastante com o post. “A Barbie mandando o cachê do filme pra ela!”, brincou um deles. “Cantou pelo menos Break my Heart? Quando recebeu a carta. kkk”, perguntou outro. “Marca uma entrevista e devolve pessoalmente”, aconselhou uma seguidora. “Só não pode abrir a carta, pois dá multa e até prisão de seis meses!”, brincou mais.