Dua Lipa vence processo após ser acusada de plágico em ‘Levitating’

Dua Lipa e a gravadora Warner Records venceram o processo contra a banda Artikal Sound System, nesta quarta-feira, 7, e garantiram os direitos autorais de Levitating. O grupo de reggae da Flórida acusou, em 2022, a cantora britânica de plagiar o single Live Your Life, lançado por eles em 2017.

A queixa argumenta que era “altamente improvável” que Levitating tenha sido feito de forma independente “dado o grau de semelhança” entre as melodias, harmonias e outros elementos das duas canções.

De acordo com a Reuters, a juíza do Tribunal Federal de Los Angeles, Sunshine Sykes, disse que a banda não foi bem-sucedida na argumentação de que os compositores de Levitating tiveram acesso à música do grupo, Live Your Life. A magistrada ainda deu a oportunidade de apresentar uma nova queixa.

Sunshine Sykes também rejeitou o pedido da Artikal Sound System para transferir o caso para Nova York, para ser ouvido com outro processo de infração dos compositores Sandy Linzer e L. Russell Brown sobre supostas semelhanças entre Levitating e suas canções Wiggle and Giggle All Night e Don Diabo.

Stewart Levy, advogado do grupo de reggae, disse que a decisão foi decepcionante e que a banda está considerando seus próximos passos. Já os representantes de Dua Lipa ainda não se manifestaram sobre o caso.

Levitating passou 77 semanas na parada de singles Hot 100 da Billboard nos Estados Unidos, chegando ao segundo lugar em 2021.