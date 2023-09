Duas modelos pretas são encontradas mortas em apartamentos de luxo em Los Angeles

Duas modelos pretas foram encontradas mortas em seus apartamentos de luxo no centro de Los Angeles. Nichole “Nikki” Coats, 32, e Maleesa Mooney, 31, foram descobertas com apenas dois dias de diferença, a menos de dois quilômetros de distância uma da outra. As informações são do New York Post.

No dia 10 de setembro, a polícia encontrou o corpo de Nichole “Nikki” Coats em seu apartamento na Grand Avenue, após familiares que não conseguiam entrar em contato com ela acionarem as autoridades.

A cena encontrada foi perturbadora, com a cama da modelo ensanguentada. Apesar disso, a polícia, por enquanto, não está tratando o caso como homicídio. A família da vítima, no entanto, está convencida de que ela foi assassinada.

Apenas dois dias depois, em 12 de setembro, Maleesa Mooney foi encontrada morta em seu apartamento no bairro de Bunker Hill. Este caso está sendo tratado como homicídio pelas autoridades, que ainda aguardam os resultados da autópsia para determinar a causa da morte. Mooney, conhecida como uma pessoa amorosa e a “pacificadora” da família, também trabalhava como corretora de imóveis.

No Instagram, Jourdin Pauline, irmã de Mooney, expressou sua dor e incredulidade em uma postagem: “Nunca na vida pensei que teria que fazer essa postagem e buscar justiça para minha única irmã. Isso é tão doentio. Conseguiremos justiça para você, minha irmã, prometo que você não se foi em vão”, escreveu.

As investigações estão em andamento, com a polícia buscando a colaboração da comunidade para identificar um possível suspeito no caso de Mooney.