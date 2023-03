Duda Beat comemora iniciativa do Festival GRLS! e adianta sobre sua apresentação: ‘Entrega 110%’

A segunda edição do Festival GRLS! ocorre neste fim de semana, 4 e 5 de março, em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê. Conforme a descrição, esse é um evento de “reflexão, inspiração e transformação com protagonismo feminino”. Por isso, o line-up é formado somente por mulheres, entre elas, Duda Beat, que está animada para sua apresentação.

Duda Beat se apresenta no primeiro dia da segunda edição do Festival GRLS! Foto: Gabriela Schmidt/Divulgação

A artista, que sobe ao palco neste sábado, 4, às 17h35, reflete sobre a luta pela igualdade de gêneros: “A gente não deveria ter que lutar por direitos iguais, eles deveriam ser naturais. Afinal, homens não tiveram que lutar para ter as regalias deles, foi natural”.

Diante disso, ela destaca a importância de um festival de protagonismo feminino. “Ter um festival com line-up só de mulheres, mostrando que sabemos fazer, e fazemos bem feito, que lotamos espaços tanto quanto homens na música... É nós mostrando que a força da mulher vai além até mesmo do que a gente consegue enxergar. É muito emocionante fazer parte disso. [...] É a gente tomando o que é nosso por direito”, pontua.

Com o recente lançamento de T3 4M0 L4 F0R4 RMX, uma versão remixada das 11 faixas de seu segundo álbum, Duda promete animar o público neste sábado. “Será aquela entrega 110% que sempre faço. Não tem como ser diferente. E claro que não podia deixar de ter uma pessoa convidada”, adianta ela, que contará com a participação de Laura Diaz no palco.

Além do GRLS!, Duda Beat já é atração confirmada dos festivais The Town e Mita neste ano Foto: Fernando Tomaz/Divulgação

O primeiro dia do evento será marcado por Sandy, Jojo, Duda Beat, Mariah Angeliq, Margareth Menezes, Lexa e Rachel Reis. E, no dia 5 de março, Tinashe, ANAVITÓRIA, Alcione, Gayle, Blu DeTiger, Manu Gavassi e Majur serão recebidas pelo público.

Vale destacar que além do GRLS!, Duda Beat já é atração confirmada dos festivais The Town e Mita neste ano. “A expectativa é grande demais. Participar de festivais nos dá a oportunidade de atingir públicos variados, é uma troca deliciosa, onde além de atingir essa nova galera, a gente quanto artista tem a oportunidade de ver outros se apresentando, o que é raro por conta das nossas agendas corridas”, comemora.

Serviço:

Data: 4 e 5 de março de 2023 (sábado e domingo)

Local: Centro Esportivo Tietê - São Paulo

Ingressos:

Pista pass (dá acesso a dois dias do evento): a partir de R$ 400,00

Pista premium pass (dá acesso a dois dias do evento): a partir de R$ 700,00

Ingressos day (dá acesso a um dos dias do evento, sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha): a partir de R$ 230,00

Site de vendas: https://grls.sales.ticketsforfun.com.br/

Mais informações: www.festivalgrls.com.br