Duda Beat se defende após críticas a letra de nova música: ‘Se não gostar, tá tudo certo’

Duda Beat foi ao Instagram defender a letra da nova música de trabalho Saudade de você. A cantora disse que vem recebendo críticas à canção desde o lançamento, há uma semana. “Tá todo mundo questionando”, disse em uma série de stories nesta segunda-feira, 27.

A “rainha da sofrência pop” lembrou de outra música para sustentar o argumento de que Saudade de você é para ser uma canção divertida e animada para o verão. “Na época de Meu Jeito de Amar ninguém questionou letra nenhuma, todo mundo ia para o show, se divertia, dançava”, disse em referência ao hit lançado em 2019.

Ela publicou também a comparação entre as duas letras, porque alguns versos de Saudade de você teriam despertado as críticas. A música diz: “De noite vou te ver/Quero rebolar/Em cima de você/Bem melhor”.

A cantora Duda Beat Foto: Ana Alexandrino

Enquanto isso, em 2019 Duda já cantava: “Nesse clima quente/Eu te abracei e foi subindo um vapor/Vai descendo devagar/Não precisa se apressar/Se eu sentar tu vai pirar/Eu rebolo gostoso/Esse é meu jeito de amar”.

‘Achei fraca’

Em uma publicação com o clipe da música, também no Instagram da cantora, alguns usuários comentam: “A batida é boa, mas a letra achei fraca”, “Tu não acha que o lead single poderia ser um pouco melhor, não?” e “Mais uma cantora resolve entrar na moda de “quicar até o chão”.

Continua após a publicidade

“Será que eu não posso ser verdadeira ao ponto de querer me divertir nesse momento?”, perguntou a compositora no vídeo publicado nos stories. Ela lembrou ainda que o novo disco vai trazer outros tipos de música, inclusive as de sofrência que costumam agradar ao público. “Espero que vocês gostem. Mas se não gostar, tudo bem também. Tá tudo certo”, disse.

Por outro lado, nas publicações de Duda a maioria dos comentários é de aprovação. “Tá no replay desde que lançou”, “Já é o meu som preferido pra rebolar e me jogar, seja em casa na faxina ou no rolê da baladinha” e “O melhor pop do ano!”

“Só para fechar esse assunto, falo nessa letra também que Duda Beat é sentimento. Sempre fui e sempre será. Eu tô feliz demais com essa entrega”, encerrou a cantora.