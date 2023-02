Duda Beat lança remix de álbum ‘Te Amo Lá Fora’: ‘Versões repaginadas e frescas’

Após o sucesso de Te Amo Lá Fora (2021), Duda Beat está prestes a iniciar o que chama de “uma nova era”. Para isso, a cantora lançou na última quarta-feira, 2, T3 4M0 L4 F0R4 RMX, uma versão remixada das 11 faixas de seu segundo álbum.

“Sempre quis ouvir as músicas de Te Amo Lá Fora em outros ritmos, então vi o momento perfeito para me despedir de um álbum tão importante pra mim, me trazendo ainda mais felicidade. Sentia que era agora que precisava fazer, e deu certo”, explica a artista.

A cantora Duda Beat é considerada por fãs como 'rainha da sofrência pop' com suas letras românticas Foto: Lara Dias

Todas as faixas remixadas contam com parcerias da cena (Ruxell, Maffalda, Teto Preto, Deekapz, Carlos do Complexo e Larinhx, Pupillo, Chediak, Pep Starling, Zebu, Vhoor, Millos Kaiser e Gabto). “É muita gente incrível que abraçou cada uma das minhas canções e as transformaram em novas versões repaginadas, frescas, de um jeito que me surpreendeu. É dessa forma que quero impactar as pessoas também”, pontua Duda.

Segundo ela, o “lançamento representa o encerramento de uma era mais dark e abre as portas para o novo”. Em breve, o público terá uma “Duda muito mais dançante, leve e solar”, como garante a cantora, que está finalizando as ideias de seu próximo álbum. “Não vejo a hora de poder cantar minhas novas músicas nos shows e dividir sensações e sentimentos com meu público que sempre abraça minha arte de maneira tão afetuosa”, deseja.

Além de reforçar o gosto em recriar e se reinventar em diversos sentidos, especialmente na música, Duda Beat almeja que T3 4M0 L4 F0R4 RMX passe a mensagem se ser “possível arriscar, redesenhar ideias, pegar o que já existe e colocar em um lugar diferente”.