Dulce Maria diz que está doente em meio a shows do RBD no Brasil: ‘Darei o melhor de mim’

Nesta segunda-feira, 13, Dulce Maria usou as redes sociais para agradecer aos fãs pelos últimos shows que o RBD realizou na turnê Soy Rebelde e comunicá-los de que está doente, mas que dará seu melhor para estar bem para as próximas apresentações do grupo.

“Meus amigos, como estão? Só queria dizer ‘obrigada’ por todo o amor que vocês tem dado para nós desde os Estados Unidos, todas as pessoas que foram nos ver, todo o amor que nos deram na Colômbia, que foi lindo e mágico”, disse.

Dulce María (à direita) com Anahí e Maite Perroni em show do RBD na Colômbia. Foto: Luis Eduardo Noriega / EFE

“E agora no Brasil. No Rio, que aconteceu com muitas emoções. E agora em São Paulo, que estamos muito, muito felizes. E queria dizer para vocês que estou muito emocionada, cheia de emoções, de gratidão e de sentimentos encontrados. Então, no final, está aí a despedida”, continuou.

Em seguida, a cantora falou sobre o seu estado de saúde. “Mas estou um pouco doente e quero falar para vocês que vou dar o melhor de mim, mas não sei [como será]”, afirmou. O vídeo foi compartilhado por fãs nas redes sociais. Assista:

O RBD já fez dois shows no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, e um no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A apresentação foi marcada por nostalgia e pela história da banda - leia aqui a crítica do Estadão.

A banda ainda fará mais um show no local nesta segunda-feira, 13. Depois, o grupo “migra” para o Allianz Parque, também na capital paulista, onde fará apresentações no dias 16, 17, 18 e 19 de novembro.