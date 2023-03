Dupla Maiara & Maraisa prepara novos EPs de ‘Identidade’ e garante ‘muitas músicas’ neste ano

A dupla Maiara & Maraisa gravou em novembro de 2022 o DVD Identidade, ao vivo em São Paulo. A novidade, entretanto, chega aos pouco para o público ao longo de 2023. Ao todo, quatro EPs completam o projeto, que lançou a segunda parte em fevereiro. A estratégia, é apenas o primeiro passo para a comemoração dos dez anos da chegada definitiva das irmãs ao mercado fonográfico.

Dupla Maiara & Maraisa completa 10 anos em 2023 Foto: Flaney Gonzallez/Divulgação

Maraisa explica que a ideia de dividir o álbum em quatro partes “foi dar tempo para a galera conseguir consumir as músicas aos poucos”. A estratégia está funcionando. A faixa destaque, A Culpa É Nossa, por exemplo, ultrapassa 55,5 milhões de visualizações no YouTube em apenas dois meses de lançamento, além de configurar no Top Brasil Spotify.

O quinto DVD da dupla foi entregue em tempo recorde, segundo Maraisa. “Gravamos Identidade e no outro mês já fizemos o lançamento de cinco músicas, depois mais outras e agora estamos finalizando. Foi muito rápido, mesmo”, comenta.

“Queríamos muito que as pessoas curtissem, porque não tem mais essa prática de lançar álbuns ou EPs, o pessoal está soltando singles. Mas pensamos que quanto mais, melhor. [...] A gente lança muita música ao mesmo tempo. Acho que dos artistas do sertanejo as que mais lançam somos nós”, complementa.

Não é à toa que a cantora garante que “vem muita música por aí”, pelos próximos meses, e, inclusive, a dupla já tem mais um DVD pronto, gravado em fevereiro, em Lisboa, Portugal. A novidade marcará o primeiro DVD orquestrado da carreira, com instrumentistas da Lisbon Film Orchestra, além de duas violinistas brasileiras, com direção-geral da WorkShow e produção musical de Eduardo Pepato.

E não para por aí. “Daqui a um ano terá Maiara & Maraisa em Alto Mar, estão todos convidados. Estamos cheias de trabalhos, cheias de coisas boas e com certeza daqui já temos novas ideias. Vai ser um ano muito lindo”, pontua Maiara.

De 8 a 11 de março de 2024, as irmãs se apresentarão em um navio temático, que já tem participação confirmada de Simone Mendes e promete muitas novidades e surpresas. As vendas iniciam na próxima segunda-feira, 20 de março de 2023, às 12h, no site oficial de Maiara & Maraisa em Alto Mar.

Maiara & Maraisa em Alto Mar Foto: Flaney Gonzallez/Divulgação

“Tivemos muitas ideais para o navio. Terão várias festas e estamos pensando com muito carinho em tudo, desde a cor da unha até o fio de cabelo como será colocado. [...] Temos nossa essência, nossa identidade, e estamos planejando tudo para ficar muito especial, para que todos possam viver ao máximo a nossa energia e celebrar com a gente a vida. Serão quatro dias inesquecíveis”, garante Maiara.

Esses são os primeiros grandes projetos da dupla após a morte da melhor amiga, a cantora Marília Mendonça, em novembro de 2021, com quem formavam as Patroas. Inclusive, Nunca, umas das músicas do álbum Identidade, é composição da ‘rainha do sofrência’, como era conhecida, em parceria com Dom Vittor e João Matheus Araujo. A canção é interpretada por Maraisa, que não segurou a emoção ao cantá-la durante a gravação do DVD.

“Os fãs da Marília abraçaram a gente e vice-versa. Aonde Maiara & Maraisa for, com certeza Marília Mendonça estará. É eterna”, ressaltam as irmãs.