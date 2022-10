‘É como andar de bicicleta’, diz Lindsay Lohan sobre retorno à atuação

Continua após a publicidade

Depois de protagonizar filmes clássicos dos anos 1990 e 2000 e ver sua carreira prejudicada pelo vício e constante presença em tabloides, Lindsay Lohan está pronta para voltar à atuação.

A atriz vai estrelar o longa Uma Quedinha de Natal, que chega à Netflix no dia 10 de novembro. Na trama, ela viverá uma herdeira mimada que sofre amnésia depois de um acidente de esqui. O filme é dirigido por Janeen Damian e também conta com Chord Overstreet, mais conhecido por Glee.

Lindsay também já prepara sua segunda produção em parceria com a plataforma de streaming, o longa Irish Wish, que já está sendo filmado. Contudo, ela não está intimidada pelo iminente retorno às telas.

Em entrevista ao site The Hollywood Reporter divulgada nesta segunda, 3, ela afirmou que tem contado com a ajuda de um coach de atuação e de vida e que, para ela, “atuar é como andar de bicicleta”.

“Fico muito na minha antes depois de uma cena. Eu gosto de entrar no meu próprio espaço mental e me preparar silenciosamente. Mas para mim, toda a minha vida, atuar é como andar de bicicleta. É uma parte de mim. Fazer filmes, interpretar um personagem, me dá muita alegria poder compartilhar uma história com as pessoas. Levar as pessoas nessa jornada comigo é uma benção”, disse Lindsay.

A atriz ainda contou que o homem que a tem ajudado nesse processo é Bernard Hiller. “Eu nunca trabalhei com nenhum coach de atuação na minha vida. Eu realmente não vejo Bernard apenas como um coach. Ele é mais um conselheiro de habilidade e um mentor”, explicou.

Segundo Lindsay, trabalhar com a Netflix tem sido ótimo e ela e o serviço de streaming estão discutindo os próximos passos de sua carreira e da parceria.

A artista ganhou notoriedade quando ainda era criança com o filme Operação Cupido (1998). Mais tarde, ela protagonizou longas como Confissões de uma Adolescente em Crise (2004) e Meninas Malvadas (2004).

A carreira de Lindsay foi prejudicada por diversos problemas em sua vida pessoal, como o vício em álcool e drogas, mas agora ela prepara sua volta ao audiovisual.