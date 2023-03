Ed Sheeran diz que esposa foi diagnosticada com um tumor durante a gravidez ao anunciar novo álbum

O cantor Ed Sheeran fez uma publicação com relatos pessoais ao anunciar seu próximo álbum, Substract, nesta quarta-feira, 1º. O artista falou sobre acontecimentos recentes que o inspiraram na composição das faixas do novo disco e revelou que um deles envolveu o diagnóstico da mulher, Cherry Seaborn, de um tumor durante a gravidez.

Ed compartilhou um trecho e uma foto de seu diário para contar sobre o processo de composição de Substract. Segundo o cantor, ele vem trabalhando em um álbum acústico há uma década, mas os acontecimentos do início de 2022 o fizeram mudar o modo como ele enxerga a música e a arte.

Ed Sheeran revelou que diagnóstico de um tumor na mulher, a morte do melhor amigo e as acusações de plágio foram inspirações para 'Substract'. Foto: Phil Noble / REUTERS

Escrever canções é a minha terapia. Me ajuda a dar sentido aos meus sentimentos. [...] Em pouco mais de uma semana, substituí o trabalho de uma década pelos meus pensamentos mais profundos e sombrios.” Ed Sheeran

Sheeran contou que, além do diagnóstico de Cherry, a morte repentina do melhor amigo, Jamal Edwards, e os processos que enfrentou por acusações de plágio também foram tema para as composições. O artista revelou que viveu todos esses acontecimentos no espaço de um mês e teve de lidar com o medo, a depressão e a ansiedade.

“Senti como se estivesse me afogando, com a cabeça embaixo da superfície, olhando para cima, mas sem conseguir sair para respirar”, relatou. Ele chamou Substract de “um alçapão para a sua alma” e disse que o álbum o representa como é agora e como pretende se expressar.

“Pela primeira vez, não estou tentando criar um álbum que as pessoas gostem. Estou simplesmente lançando algo honesto e verdadeiro sobre quem eu sou na minha vida adulta”, disse. Substract deve ser disponibilizado no dia 5 de maio.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais