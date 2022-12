‘Arrebentei o mano’: Eddy Jr. reencontra e agride vizinho meses após ataques racistas em condomínio

Eddy Jr. revelou, nesta quinta-feira, 22, que agrediu o vizinho após caso de racismo no condomínio onde mora. O influenciador encontrou mãe e filho pela primeira vez desde quando o ameaçaram de morte.

“Acabei de encontrar com minha vizinha e o filho dela... Arrebentei o mano. Muito soco e tapa na cara. É isso. Eles foram para a delegacia”, escreveu ele nas redes sociais.

Leia também Luciano Huck pede desculpas por pergunta sobre George Floyd no ‘Domingão’: ‘Errei’

É o seguinte, acabei de encontrar com minha Vizinha e o Filho dela…

Arrebentei o mano, muito soco e tapa na cara é isso 🔥 eles foram pra delegacia.. — Eddy Jr (@EddJr_) December 22, 2022

Depois, Eddy explicou a atitude em vídeos nos Stories do Instagram. Segundo ele, essa foi a sua reação ao encontrar mãe e filho após caso de racismo.

“Já mandei os vídeos para a minha advogada. Mano, minha reação foi essa. Nunca tinha entrado com eles depois de tudo o que aconteceu. O mano me ameaçou de morte, veio na minha casa me matar”, disse ele.

Em seguida, o influenciador rebateu críticas de usuários da web que o acusavam de uma atitude equivocada.

“Tem muita gente falando que eu estou errado e que o moleque é doente. Mano, não tem essa! Eles dois cometeram um crime contra mim e estão morando aqui de boa, tranquilos e calmos. Foi a primeira vez que eu os encontrei e essa foi a minha reação”, completou.

Manifestantes protestaram contra racismo cometido por Elisabeth Morrone contra Eddy Jr. Foto: TV Globo

Eddy ainda afirmou ser contra agressão. “Era impossível não reagir assim! O mano veio na minha porta com uma faca me matar duas vezes. Trombei ele uma e bastou essa uma, não sou otário de sofrer uma ameaça e ficar quieto”, disse no Twitter.

O comediante também postou um vídeo do momento do reencontro entre ele e os vizinhos. Em determinado momento, o morador tentou chutar Eddy, que se esquivou do golpe. “Galera, de verdade, estou de saco cheio. Esse é um pedacinho do que aconteceu hoje”, afirmou ele.

Após caso de racismo, Eddy Jr reencontra vizinhos e relata o que aconteceu pic.twitter.com/WZnB2vUVDK — Só Mídias (@MidiasSo) December 22, 2022





Entenda o caso

Continua após a publicidade

O comediante Eddy Jr. expôs nas redes sociais ataques racistas que sofreu de uma vizinha. A mulher branca se recusou a dividir o elevador com ele e, nas imagens, apareceu proferindo diversas injúrias.

O humorista mora no United Home & Work, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, e, no vídeo, a agressora o acusa de roubar itens de outros moradores. Eddy mostra ainda que a vizinha continuou os ataques na porta de sua casa.

Devido às ameaças, ele teve de deixar temporariamente seu apartamento contra sua vontade. “Infelizmente, tive de sair porque sofri ameaça de morte. Ter que sair da minha própria casa por causa de uma pessoa racista é um sentimento muito ruim”, disse Eddy em entrevista ao Boa Tarde, São Paulo (TV Band).

Racismo!

Dia sim, dia também!



O humorista Eddy Jr foi vítima de injúria racial. A vizinha não aceitou que ele subisse no mesmo elevador. E ela passou a xingá-lo.



Força ao Eddy.

E a força da lei contra quem comete esse crime. pic.twitter.com/ZGPJ22ke8l — André Gallindo 💉 (@andregallindo) October 18, 2022

Cerca de 100 manifestantes até chegaram a protestar em frente ao edifício. No ato, as pessoas pediam a expulsão da mulher do condomínio.

Entre os participantes do ato estavam a apresentadora Astrid Fontenele e os humoristas Paulo Vieira e Yuri Marçal. Os manifestantes gritavam palavras de ordem como “Expulsa racista”, “Não passarão” e “Agora é assim”, enquanto projeções com essas frases eram feitas no prédio.





Continua após a publicidade