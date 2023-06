Edson Celulari compartilha vídeo fofo da filha mais nova falando seu nome

Nesta segunda-feira, 5, o ator Edson Celulari derreteu o coração de seus mais de 1 milhão de seguidores. Ele compartilhou o vídeo de sua filha caçula, Chiara, de 1 ano e 4 meses, falando o nome dele. A bebê é fruto do casamento com a atriz Karin Roepke, eles estão juntos desde 2011 e oficializaram a relação em um casamento no ano de 2017.

“Ela falou o meu nome, não acreditei, pedi para repetir. Muito, muito Amor!”, escreveu ele na legenda. A atriz Lilia Cabral também não aguentou o momento e comentou: “Ai meu Deus! Não dá pra aguentar tanta fofura!”. O ator Ary Fontoura comentou emojis de coração. A cantora Ivete Sangalo também se derreteu. “Hahah, que fofura!”.

Celulari também é pai de Enzo, 26 anos, e Sophia, 20 anos, do antigo relacionamento com a atriz Claudia Raia. Enzo não resistiu à irmã mais nova e comentou: “Ai meu Deus do céu”.