‘Ela faz as coisas por amor’, diz Vitão sobre parceria com Pabllo Vittar em ‘S de Saudade’

À primeira vista, Vitão e Pabllo Vittar podem parecer uma dupla inesperada. Com sons, estilos e identidades bem diferentes, é fácil pensar que uma parceria entre os dois não daria certo, mas os artistas provaram o contrário com o remix da música S de Saudade, lançado na última sexta-feira, 9.

Durante entrevista ao Estadão realizada nesta terça-feira, 13, o clima entre os dois era leve e descontraído. Ao entrarem na ligação, logo se cumprimentam com animação: “E aí, Vitor!”, “E aí, neném”, “Que linda que você está”, “Obrigada, tô aqui trabalhando”.

A cumplicidade entre os artistas se reflete no remix de S de Saudade, que também ganhou um clipe gravado em um parque de diversões na zona sul de São Paulo. Segundo Pabllo, os temas de liberdade e amor próprio fizeram com que ela se identificasse quase que imediatamente com a canção, pertencente ao EP Mais Uma Vez.

“Ele me mandou o EP e eu ouvi, e até falei para ele: ‘Nossa Vitor, eu gostei de todas, mas S de Saudade é a minha música. Você escreveu para mim’. Eu acabei passando por um pouco do que a letra fala”, lembra Pabllo.

O encantamento da drag queen com a faixa foi o que despertou em Vitão a vontade de criar um remix e ele logo convidou a cantora para participar da nova versão. “Ela foi muito solícita. Abraçou muito, já desde o início, e dá para ver que ela faz as ‘paradas’ por amor mesmo quando ela gosta”, diz o cantor.

Vitão e Pabllo Vittar nos bastidores do clipe de 'S de Saudade'. Foto: Carolina Demper

“Eu sou minha prioridade agora”, “desapeguei do sentimento” e “gosto dessa liberdade” são algumas das frases presentes na canção. Apesar de manter a base da música original, a faixa cria uma mistura do som e da identidade de cada um.

“Quando eu vou participar de algum remix ou quando eu chamo alguém para colaborar comigo, eu gosto muito que a pessoa traga a carga criativa e emocional dela para que a música fique realmente uma música dos dois artistas. Eu acho que a gente conseguiu muito isso nessa música”, diz Pabllo.

Para Vitão, S de Saudade já era uma maneira de sair de sua zona de conforto, com algo “mais popular e com refrões mais fáceis”, mas, com o remix, a sensação que ele teve foi de que a faixa já pertencia a Pabllo.

O cantor afirma que a parceria com diferentes artistas é algo que beneficia a todos por conta do intercâmbio cultural e artístico. “A Pabllo tem um público gigantesco que eu tenho certeza que, em grande parte, ainda não conhecia tanto o meu som e, a partir disso, passou a ouvir mais, a entender a minha mensagem de outra forma e vice-versa”, explica.

Conto de fadas

S de Saudade também ganhou um videoclipe repleto de interações entre Pabllo Vittar e Vitão. “Eu queria primeiro gravar em um kart. Depois, surgiu a ideia de fazer em um parque de diversões porque eu queria trazer essa identidade visual de como se fosse um conto de fadas, um sonho ou um feitiço”, conta o cantor.

O vídeo é repleto de cores e remete a uma estética infantil e circense. “No fim, essa foi a ideia mesmo do clipe. A Pabllo como se fosse uma elfa ou uma fada que chegou e me enfeitiçou. E aí, eu meio que vivo um sonho, vivo um Alice no País das Maravilhas e aí ela some do nada. A ideia do S de Saudade vem daí também: da saudade que eu sinto dessa magia toda”, explica.

O conceito também está presente nas roupas usadas por eles. Pabllo conta que uma de suas referências foram os visuais da banda de kpop Blackpink, em especial o uso da mini saia jeans. Já Vitão investiu em looks que remetessem a brinquedos infantis - destaque para um casaco coberto de monstros de pelúcia.

Pabllo Vittar e Vitão na capa do remix de 'S de Saudade'. Foto: Carolina Demper

A gravação aconteceu em um parque de diversões localizado em um shopping no bairro do Campo Limpo, em São Paulo, e ainda contou com um fato inusitado: as filmagens coincidiram com o aniversário de 23 anos de Vitão, em 18 de agosto. “Foi um presentão para mim, foi bem na virada mesmo”, diz.

Pabllo conta que toda a equipe envolvida na produção parou o trabalho para cantar parabéns, com direito a bolo e velas. Uma verdadeira festa para dois artistas que crescem cada vez mais no mercado nacional.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais