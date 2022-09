‘Ele está certo’, diz George Clooney após Brad Pitt chamá-lo de homem mais bonito do mundo

Depois de Brad Pitt revelar que considera George Clooney o homem mais bonito do mundo na atualidade, o ator resolveu comentar a situação e não discordou do amigo de longa data.

Durante uma entrevista ao programa CBS This Morning, ele foi questionado sobre a fala de Pitt e logo respondeu: “Ele está certo sobre isso. Vamos ser honestos, ele está certo”.

Leia também Brad Pitt e modelo Emily Ratajkowski estariam vivendo affair, diz revista

Em seguida, Clooney brincou sobre o comentário. “Eu acho que a verdade é que, na primeira vez que ele respondeu, ele disse ele mesmo. Então falaram ‘talvez não diga isso, vamos fazer outra vez’”.

Brad Pitt chamou o antigo intérprete do Batman de homem mais bonito do mundo durante uma entrevista à Vogue. “Se eu fosse citar alguém do presente, teria que ser aquele filho da p*ta do George Clooney. Por que não? Estou sempre acabando com ele, e ele me zoando. Mas desta vez vou aliviar para ele, só desta vez”, brincou.

Os astros do cinema são amigos e já contracenaram juntos em alguns filmes, incluindo Onze Homens e um Segredo (2001) e Queime Depois de Ler (2008). Eles estrelarão outro longa lado a lado em breve, mas os detalhes sobre a trama ainda não foram revelados.