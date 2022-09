Elenco de ‘And Just Like That’ compartilha foto de suposto roteiro da 2ª temporada da série

Sarah Jessica Parker , Sara Ramírez e Evan Handler compartilharam, na última quarta-feira, 21, em suas redes sociais, imagens do suposto roteiro da segunda temporada da série And Just Like That..., revival de Sex and the City , cuja produção parece estar a todo vapor.

Além das três protagonistas, o elenco masculino da série original também retorna na continuação. Entre as novidades, destaque para a escalação de Sara Ramirez, Sarita Choudhury e John Corbett.

Até o momento, ainda não foi divulgada a data de lançamento do segundo ano da produção. A primeira temporada e um documentário estão disponíveis no HBO Max.

A série derivada do sucesso dos anos de 1990 tem produção executiva de Michael Patrick King e das protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis .

Elenco de 'And Just Like That...' na gravação do documentário para a HBO Max. Foto: HBO Max

Lembrando que a quarta protagonista da série original, a atriz Kim Cattrall , não participa da continuação devido à brigas com Jessica Parker, motivo pelo qual um terceiro filme sobre Sex And The City não foi produzido.

And Just Like That tem o recorde de melhor estreia de uma série original do HBO Max na história do streaming.