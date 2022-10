Elenco de ‘Pantanal’ planeja sequência de festas após o final da trama

Continua após a publicidade

A novela Pantanal se encerra nesta sexta, 7. Entretanto, o elenco não planeja se separar tão cedo. Em entrevista ao Fantástico, exibida no Mais Você da última segunda, 3, Murilo Benício revelou que os atores que compõem a trama são inimigos do fim e já tem festas e encontros planejados para depois da produção de Bruno Luperi.

“É uma coisa que parece uma adolescência sem fim. Todo final de noite tem que ir para um lugar. Agora, no final da novela, tinha uma lista de datas de festas que a gente ia fazer. Não vamos fazer uma festa só, vamos fazer umas sete até terminar”, confessou ele.

O ator ainda disse que o elenco é unido e bem festeiro, tanto, que tiveram de organizar uma agenda com todas as festas para a reta final da novela.

Outro astro do folhetim, que também adora estar por dentro da organização das festas e grupos do WhatsApp, é José Loreto. Ele contou que os atores gostam tanto de celebrações, que criaram duas comunidades de mensagens no aplicativo; os “Pantalovers” e o “Pantalounge”.

“No Pantanal começou o ‘Pantalounge’, porque tinha uma área que era o galpão dos peões e nós ficávamos mais lá. Aí fizemos uma fogueira, um sofá. E tem o ‘Pantalovers’, né? Esse já é uma galera mais festeira. Nosso karaokê”, explicou o ator a jornalista Renata Capucci, na atração dominical.

Pantanal estreou em 28 de março desse ano e trouxe novamente a história originalmente contada por Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno Luperi e passada no Centro-Oeste brasileiro, abordando temas importantes como a preservação do meio-ambiente, o machismo e o preconceito.