Elenco de ‘Heartstopper’ manda mensagem para ‘Parada do Orgulho LGBT+’ de São Paulo; veja

A 27ª Parada do Orgulho LGBT+ acontece neste domingo, 11, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. E para celebrar o evento e desejar uma excelente festa, o elenco da série Heartstopper enviou uma mensagem ao Brasil, por meio do Instagram da Netflix.

“Olá, família Heartstopper! Estamos aqui para desejar uma ótima Parada do Orgulho LGBT+. Onde quer que você esteja na sua jornada, é o momento de celebrar você e o que te torna especial. E todos os dias você nos enche de orgulho. Então vá e seja o seu eu mais autêntico e verdadeiro porque não existe ninguém melhor do que você”, falaram no vídeo.

Neste ano, 19 trios elétricos desfilam no tradicional trajeto entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação, a partir das 13h. Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Pocah, Paulete Pink e Majur são alguns dos artistas que vão se apresentar no evento.

A festa deste ano tem como tema ‘Políticas sociais para LGBT+: Queremos por inteiro, não pela metade’, destacando a importância de se incentivar e promover a inclusão da comunidade no acesso às políticas públicas de assistência social.

Sobre Heartstopper

A série Heartstopper, da Netflix, conta a história de dois adolescentes, Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor), que se apaixonam um pelo outro em uma escola do ensino médio do Reino Unido, e seus amigos, Elle (Yasmin Finney), Tao (William Gao) e Isaac (Tobie Donovan).

Charlie e Nick sofrem bullying e homofobia dos amigos de Nick. Elle, uma adolescente transgênero, mudou-se recentemente da escola para meninos, onde todos seus amigos estão, para a equivalente para meninas, depois de também ser alvo de provocações cruéis.