Eliezer postou no Instagram que estava longe pela primeira vez da sua esposa, Viih Tube e da filha, Lua. O motivo foi uma viagem para finalizar um tratamento dentário.

“Fui pro Rio ontem pra ir no dentista. Então, pra Viih não ficar sozinha aqui com a Lua, ela foi pra Sorocaba. E acabei fazendo bate e volta. Cheguei em casa, tão estranho de não ver a Viih e a minha filha aqui dentro, gente. E meus filhos, meus cachorros, que vêm receber a gente. Muito estranho. Um dia e eu já fico com uma saudade absurda. Um sentimento de vazio, que estava faltando alguma coisa”, contou.

Depois, ele postou uma foto da bebê que recebeu da influencer. “Matando a saudade dela por foto que a Viih me mandou. Bizarra a saudade que a gente sente, né? Agora eu sei que antes, toda vez que falava para alguém ‘tô com saudade’, eu não sabia o que era de fato sentir saudade. Agora eu sei”, declarou.

Eli desabafa sobre saudades de Viih Tube e da filha: ‘Um sentimento de vazio’ Foto: Reprodução/Instagram/@eliezer

“Saudade foi uma coisa que eu aprendi o que era durante minha participação no Big Brother. Porque até o Big Brother, eu nunca tinha sentido saudade de ninguém na minha vida. Eu falava, externava: ‘Estou com saudade de você’, mas acho que só pelo fato de você responder uma mensagem, falar pelo WhatsApp, uma ligação, vê a foto da pessoa aqui no Instagram, é uma forma de ‘matar’ [fazendo aspas com o dedo] a saudade”, explicou.

“Mas o Big Brother corta essa relação. É como se o outro não existisse, perde muito a noção de tempo e espaço. E foi a primeira vez que a saudade doeu, sabe? Senti doer a saudade da minha cachorra, da minha mãe, da minha família, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão. Foi a primeira vez que eu soube o que é saudade. E agora esse dia longe da minha filha. Um dia só e é uma loucura”, completou.