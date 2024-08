Eliana fala de pressão estética e lembra plásticas aos 20 anos: ‘Fiz rinoplastia, coloquei silicone’

“Fiz rinoplastia, coloquei silicone, fiz lipo”, diz. “Ao longo dos anos, fui fazendo as pazes comigo. Claro que ainda não é fácil, mas me sinto mais madura para me entender com o corpo que tenho. Preciso me desconstruir desse padrão que as pessoas estão acostumadas a me ver todos os dias”, confessa.

Ela diz que vem tentando praticar uma vida “sem filtro”: “Vamos tirar o aplique, a make... Essa é uma construção diária. Sem os filtros, sem a maquiagem, amo! Mas não é fácil.”