Eliana fala sobre boato de briga com Patricia Abravanel: ‘Preciso acreditar que é só brincadeira’

O tema veio à tona após a seguinte pergunta: “Como reagiu aos boatos de que estava saindo do SBT rompida com Patricia Abravanel?”. Eliana respondeu: “Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair.”

“Sou grata especialmente ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira”, continuou Eliana.