Eliane Giardini: filha da atriz com Paulo Betti diz ter crises de pânico há 20 anos; leia relato

A cantora Juliana Betti, uma das filhas da atriz Eliane Giardini e do ator Paulo Betti, contou enfrentar crises de pânico há 20 anos. O relato foi compartilhado por ela em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira, 24, e Juliana recebeu o apoio do pai, da madrasta e dos seguidores.

A artista publicou uma imagem com fundo preto e os dizeres “crise de ansiedade”. Segundo Juliana, ela sentia vergonha de falar sobre o assunto, mas achou necessário abordar a saúde mental na rede social.

Juliana Betti, filha de Eliane Giardini e Paulo Betti, disse sofrer com crises de pânico há 20 anos. Foto: Instagram/@julianabetti/Reprodução

Dentre os motivos que a levam a ter crises, a cantora citou mudanças climáticas. “O mundo está em chamas. Hoje no Rio, em pleno inverno, estamos ardendo de calor”, escreveu.

Ela também mencionou as obras constantes no lugar onde vive. “Aqui onde estou, o barulho de obra não acaba nunca”, disse. Ao final do texto, Juliana pediu conselhos às pessoas que possam ter passado por crises de ansiedade.

Em resposta, a escritora Priscila Gontijo contou também ter crises desde os 17 anos e aconselhou a cantora a usar terapia e atividades físicas para enfrentar o período. “Muito importante falar sobre isso, Ju. [...] Terapia, acupuntura e atividades físicas como natação, artes marciais ou dança ajudam muito”, escreveu.

Juliana também recebeu o apoio do pai, que comentou com um emoji de coração, e da madrasta, a atriz Dadá Coelho. “Tudo vai ficar bem, minha Ju”, escreveu Dadá.

Leia o relato de Juliana Betti: