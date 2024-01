Eliezer comemora aniversário com Viih Tube e a filha Lua em viagem; veja fotos

Na última terça-feira, 23, Eliezer e sua mulher, a youtuber e também ex-BBB Viih Tube, 23 anos, além da pequena Lua, de nove meses, comemoraram o aniversário de 34 anos do influenciador em uma fazenda de ecoturismo, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O casal publicou algumas das fotos da viagem nas redes sociais e Viih Tube comentou nos stories: “Vocês são minha vida”.

Viih Tube, Eliezer e Lua comemoram aniversário do ex-BBB em Bonito, Ms Foto: Reprodução/ Instagram @viihtube

A família curtiu o passeio com mergulho, flutuação em águas cristalinas e um jantar especial para o aniversariante. Eliezer, também em suas redes, falou sobre ter o hábito de sempre viajar em seu aniversário: “Sempre escolho destinos que me conectem com a natureza”, e completa agradecendo por sua família e pelas pessoas que ama.

Viih Tube e Eliezer estão juntos desde maio de 2022, e oficializaram o casamento em agosto do mesmo ano. Os dois se conheceram em festival de música sertaneja e se tornaram pais de Lua em 9 de abril de 2023.