Eliezer comenta decisão de casamento com Viih Tube: ‘Gestação nos conectou de maneira surreal’

O influenciador Eliezer deu mais detalhes sobre a decisão de se casar com Viih Tube. Inicialmente sem planos de oficializar a união, o casal optou por um casamento no civil na última terça-feira, 21.

Segundo Eliezer, a decisão foi tomada por um sentimento maior de conexão entre os dois depois da gravidez de Viih, anunciada em setembro. Os influenciadores assumiram o relacionamento em agosto do ano passado.

Viih Tube e Eliezer se casaram no civil nesta terça-feira, 21. Foto: Instagram/@viihtube/Reprodução

“A gravidez foi muito no início do nosso namoro. [...] A gente não tinha a ligação que a gente tem hoje”, disse ele durante uma participação no Encontro nesta quarta, 22.

“A gestação fez com que a gente se conectasse de uma maneira surreal. Até me emociono de falar, mas hoje em dia a gente é muito unido. A gente se vê não só como dois namorados, mas como uma família”, completou.

O anúncio do casamento foi publicado por Viih no Instagram. Segundo ela, as comemorações não devem se encerrar com a cerimônia no civil, mas com uma “festa gigantesca”. Os dois estão à espera da primeira filha, Lua.

