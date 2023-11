Eliezer desabafa sobre críticas à aparência de filha de 7 meses: ‘Essas pessoas vão pagar’

O ex-BBB Eliezer falou sobre as críticas que internautas fazem à aparência de sua filha, Lua Di Felice, de sete meses. Em vídeo publicado nas suas redes sociais sobre o assunto, ele desabafou sobre o tópico, visivelmente irritado.

“O que as pessoas fazem, não só com a nossa filha, mas com as outras pessoas diariamente, não é opinião”, disse. “Não é dica. Não é conselho. Isso tem nome: o nome é gordofobia, difamação e injúria”.

Viih Tube, Eliezer e a filha Lua em viagem à Disney Foto: Instagram/@viihtube

O influenciador, que já fez outros vídeos mostrando que sua filha tem acompanhamento pediátrico e está saudável, afirmou que esse vídeo não era para “convencer ninguém”. “Porque as pessoas não querem saber da saúde da nossa filha”, disse.

“O objetivo desse vídeo é trazer informação. Porque até pouco tempo atrás eu achava que nada poderia acontecer com essas pessoas. Muita gente acha que esses comentários vão ficar impunes. Com a minha equipe de advogados, eu juntei uma série de informações e essas pessoas vão pagar. Podem pagar caro”, falou.

Então, o ex-BBB ressaltou que os comentários podem ser enquadrados como crimes e podem levar as pessoas à condenação e até prisão.

Eliezer desabafa sobre críticas à aparência da sua filha Foto: Reprodução/Instagram/@eliezer

“Fica essa falsa ilusão que nada acontece, que internet é terra sem lei”, desabafou. “E essas pessoas só vão parar quando forem condenadas, quando doer no bolso”.

Ele também leu alguns dos comentários que recebe sobre sua filha, como: “Tinha tudo para ser linda, mas é obesa, tadinha” e “Tão novinha, é negligenciada pelos pais. Cadê o Ministério Público?”.

“Esses comentários já seriam horríveis para pessoas de qualquer idade. Mas esses comentários estão na foto de um bebê de sete meses”, ressaltou. “E começaram quando ela tinha três meses de idade”.