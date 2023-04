Eliezer e Viih Tube se divertem tentando achar umbigo da filha; assista

Eliezer e Viih Tube estão compartilhando com seus seguidores a adaptação da sua primeira filha, Lua, em casa. A rotina é nova para os ex-BBBs e dessa vez o tema foi a ausência do umbigo da bebê, que caiu, mas os pais não sabem onde. O pedaço do cordão umbilical muitas vezes é guardado pelos pais como recordação.

No vídeo, o novo papai aparece trocando as fraldas da pequena, que nasceu no último dia 9, até que nota um novo detalhe. “Vamos ver essa fralda, filha. Por que você está assim tão enjoadinha? Vamos ver a fralda, meu amor. Vamos, minha princesa”, declarou-se para Lua.

Já sem parte da roupa, ele começou a brincar com a neném. “Eu não gosto de ficar pelada, gente. Vamos limpar seu umbiguinho que está quase caindo”, disse.

Primeira filha de Viih Tube e Eliezer, Lua nasceu no último domingo, 9 Foto: Estúdio Thalita Castanha

Foi ai que notou que havia caído e começou a procurar. “Caiu. Caiu e não sei onde tá. Eu fui limpar agora e caiu o umbigo. Não faz sentido, não tá na fralda. Caiu aonde? Vê na roupinha dela”, pediu.

Em sequência, o casal começou a procurar pela casa, mas até o momento não encontraram - compartilhando também a hipótese de um dos cachorros ter comido o item por acidente.

Assim que nasceu, Lua precisou fazer uma cirurgia de frenectomia. Em termos mais gerais, esse procedimento é extremamente comum e evita, entre outras coisas, que a criança tenha a língua presa.