Eliezer é elogiado por vídeo sobre resguardo e puerpério: ‘Meu papel como homem’

Nesta segunda-feira, 29, o influenciador Eliezer recebeu elogios nas redes sociais após publicar um vídeo em que explica sobre resguardo e puerpério, nome dado à fase após o parto. Durante o período, mulheres passam por diversas alterações físicas e psíquicas causadas por alterações nos hormônios, como queda do estrógeno e da progesterona e aumento da prolactina.

Eliezer contou que decidiu fazer uma publicação sobre o assunto depois de receber críticas por ele e Viih Tube não terem retomado a rotina sexual após o parto e relatos de mulheres que interrompem o período de resguardo contra a sua vontade. “Não estou aqui para falar sobre esses ataques nem sobre a minha vida sexual, ela só diz respeito a mim e à minha mulher. [...] Eu estou aqui para falar sobre puerpério, resguardo e respeito”, comentou.

Eliezer foi elogiado por vídeo em que fala sobre resguardo e puerpério. Foto: Instagram/@eliezer/Reprodução

Ele disse que aproveitou o alcance que tem nas redes sociais para informar sobre o assunto para pessoas que não sabem o que a fase significa. “Achei que essa minha atitude é uma obrigação minha como homem, principalmente porque a gente não vê muitos homens falando sobre puerpério, resguardo e vários outros assuntos que englobam a gestação”, relatou.

O influenciador contou que percebe uma “esquiva” de homens em comentar o tema, o que resulta em desconhecimento, mas afirmou que “a gravidez é dos dois”. Ele pontuou que uma grande porcentagem das traições ocorre durante o período de puerpério.

“O pior de tudo são as justificativas desses homens, como: ‘Não tive em casa’”, comentou. Eliezer ressaltou que cada mulher tem um período diferente de resguardo e que a fase é aconselhada por médicos.

“Respeitar esse tempo da sua mulher não te torna menos homem, não te torna ‘fraco’, não te torna ‘frouxo’. Te torna minimamente um homem com caráter e respeito pela mulher que está do seu lado”, disse. “Eu tenho que exercer o meu papel como homem, porque eu acho muito importante um homem estar falando isso. [...] A gente precisa falar mais abertamente essas questões, trazer isso à tona, promover esse tipo de discussão para isso acabar”, completou.

Nos comentários da publicação, personalidades e seguidores elogiaram a decisão do influenciador em falar sobre o assunto. “Por mais homens que entendam e respeitam as mulheres e mães”, escreveu a cantora Gabi Martins. “Fazia muito tempo que não via um famoso vindo falar algo tão útil na internet”, disse uma seguidora.

Eliezer é pai de Lua, fruto do relacionamento com Viih. A bebê nasceu em abril e, desde que anunciou a gravidez, a influenciadora também passou a fazer publicações em que mostra a “maternidade real”, como mudanças no corpo e os medos que envolvem o período.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais