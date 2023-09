Eliezer mostra resultado de cirurgia de redução de mamas 20 dias após operação; veja antes e depois

O influenciador Eliezer, ex-participante do Big Brother Brasil, mostrou o resultado da cirurgia para tratar a ginecomastia com lipoaspiração 20 dias após o procedimento. Em stories compartilhados no Instagram nesta quarta-feira, 13, Eliezer publicou registros do antes e depois.

Em julho, ele havia revelado ter sido diagnosticado com a condição, que afeta as glândulas mamárias do homem e faz com que elas aumentem. No caso do influenciador, a ginecomastia foi provocada por um desequilíbrio hormonal.

A condição teria piorado após o nascimento de Lua Di Felice, filha dele com a também influenciadora Viih Tube. Segundo Eliezer, houve uma diminuição do hormônio testosterona em seu corpo.

“Eu sempre tive isso, mas acho que as minhas ‘decisões’ pioraram o grau da minha [ginecomastia]”, contou o influenciador à época, dizendo que fazia o uso de “bombas” sem prescrição médica. Eliezer falou pela primeira vez sobre a condição depois de ser questionado por uma seguidora se havia realizado um procedimento para colocar silicone.

Ele relatou que tenta levar comentários sobre o assunto “na brincadeira”, mas que sempre tentou esconder a ginecomastia. “As fotos sem camisa que eu tenho [...] sempre coloco uma blusa de botão aberta para ‘esconder’ o meu peito porque realmente incomoda muito”, disse.

Veja o antes e depois da cirurgia de redução de mamas feita em Eliezer 20 dias após operação:

Eliezer mostra antes e depois de cirurgia de redução de mamas. Foto: Reprodução de story/Instagram/@eliezer

