Eliezer rebate críticas por fala sobre leite materno: ‘Vamos continuar romantizando a amamentação’

O influenciador Eliezer rebateu as críticas que recebeu nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, após dizer que o leite materno possui “cheiro de azedo”. O ex-BBB usou a ironia para pontuar uma exigência dos internautas em “romantizar a amamentação”.

“Desculpa, gente, eu errei”, comentou Eliezer em uma publicação no Instagram do perfil “Segue a Cami”, que trazia a fala do influenciador. “Amamentação é lindo, super fácil, super confortável, nenhuma mulher tem problemas com essa parte e o leite materno cheira a rosas e todo mundo gosta”, completou.

Ele disse que “romantizar” a amamentação e a gestação faz com que a sociedade finja que os problemas “não existem” e as pessoas que passam pelo puerpério “se sintam sozinhas”. “Vamos continuar romantizando a amamentação. [...] Certinho. Peço desculpas”, finalizou.

Eliezer rebateu críticas que recebeu após falar sobre leite materno. Foto: Reprodução de comentário/Instagram/@segueacami

Os comentários negativos vieram após o ex-BBB publicar um story no Instagram comentando que a sua casa e da também influenciadora Viih Tube está “cheirando azedo” por conta do odor do leite. “É muito ruim esse cheiro de leite materno, misericórdia. Eu estou assim: ‘Tem alguma coisa azeda’. E reparei que é o leite mesmo”, afirmou.

Eliezer é pai de Lua, fruto do relacionamento dele com Viih Tube. A bebê nasceu no último dia 9.