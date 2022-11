Eliezer revela preocupação com filha após descobrir doença rara no coração: ‘Preciso criá-la’

Publicidade

Eliezer, de 32 anos, sentiu uma dor no peito e descobriu sofrer de uma doença cardiovascular rara, chamada pericardite. No Encontro Com Patrícia Poeta, programa da Rede Globo, desta quarta-feira, 16, o ex-BBB contou, nesta quarta-feira, 16, como o diagnóstico da doença o deixou amedrontado.

O influenciador, que espera pela primeira filha com a namorada, Viih Tube, disse que a criança é um motivo extra para se preocupar com a sua saúde.

“Quando achei que era enfarte, pensei: ‘Se for enfarte, eu preciso criar minha filha’. É minha primeira filha, Vitória não pode ter sozinha”, pontuou.

O incômodo no peito começou há cerca de 15 dias durante viagem a Nova York, nos Estados Unidos, com a influenciadora.

“Só fui para o hospital porque a Vitória falou para irmos naquela hora. Comecei a ter muita dificuldade para respirar. Acordei no meio da madrugada com muita dor e ela me medicou”, contou ele.

Viih Tube e Eliezer esperam pela primeira filha, Lua Foto: Instagram/@viihtube

A dor passou após tomar remédios, mas voltou depois de alguns dias. Como ele dormia com a cabeça em cima do braço, suspeitava estar com um mau jeito.

“Quando cheguei ao Brasil, a dor evoluiu muito! Piorava quando eu deitava e, por isso, não conseguia dormir. Pensei serem gases, tomei remédio, e não passava”, revelou o ex-BBB, que ficou cerca de três dias acordado.

Eliezer ainda disse que o incômodo se tornou tão forte a ponto de ele não conseguir pisar ou respirar fundo sem sentir dor.

Ele foi ao hospital para realizar um ecocardiograma, exame que detecta as ondas sonoras para obter imagens do coração, e ressonância magnética. Com uma pequena alteração no primeiro teste, o médico suspeitou de pericardite.

Eliezer é um dos convidados do #Encontro de hoje, e conta detalhes de como descobriu seu problema no coração.#TVTEM #Encontro pic.twitter.com/el4DmGk05t — TV TEM (@tvtemoficial) November 16, 2022