Eliezer revela ter desenvolvido alopecia após receber ‘onda de hate’

O ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, relatou que desenvolveu alopecia após onda de hate contra ele. A doença veio depois de anunciar a gravidez de Viih Tube, que também participou do reality global.

Por meio de uma caixa de perguntas nos stories do Instagram, o influenciador mostrou imagens de espaços sem fios de cabelo no couro cabeludo. “Depois que a gente tornou pública a gravidez, eu sofri uma onda de hate absurda na internet. Lembram disso? Fiquei bem mal, tive um episódio psicológico bem pesado e a consequência foi a alopecia, meu cabelo foi caindo e abrindo esses buracos na minha cabeça”, escreveu o ex-BBB.

Ex-BBB revela ter sofrido de alopecia após "onda de hate" Foto: Instagram/@eliezer

Em outro vídeo, ele também falou sobre a maneira como as pessoas se posicionam na internet. “A gente nunca imagina o impacto que as palavras têm na vida dos outros. Tem muita gente que fala só pelo prazer de estar destilando o ódio. Mas está tudo bem, meu cabelo já cresceu. Já melhorei e evoluí. Foi difícil segurar a barra. A gente tinha acabado de anunciar a gravidez, a Viih estava muito frágil também e ficou muito mal também”, contou.

Eliezer e Viih Tube estão juntos desde agosto do ano passado. Os dois aguardam a chegada da filha, Lua. Eles também vão fazer a gravação do reality Bake Off Brasil.