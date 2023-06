Elliot Page relembra assédio que sofreu de ator famoso em 2014

Nesta sexta-feira, 2, a revista People divulgou trecho do livro Pageboy, biografia do ator Elliot Page. No episódio narrado, Page contou sobre o assédio que sofreu em 2014, em Los Angeles, por um ator famoso que questionou sua sexualidade.

“Você não é gay. Isso não existe. Você só tem medo de homens”, disse o ator a Page, acrescentando: “Eu vou transar com você para fazer você perceber que não é gay”, disse o famoso de Hollywood.

Ainda conforme a revista, Page viu o ator de Hollywood dias depois na academia e ele disse: “Eu não tenho problemas com pessoas gays, eu juro”.

O interprete de Viktor em The Umbrella Academy que se declarou um homem trans em 2020, também contou que essa não foi a primeira vez que episódios como esse aconteceram com ele.

“Eu passei por várias versões dessa história ao longo da minha vida. Muitas pessoas que são queer e/ou trans lidam com isso constantemente. Esses momentos que geralmente não falamos sobre ou que supostamente devemos ignorar, quando, na verdade, são muito horríveis. Coloquei essa história no livro para destacar a realidade, a merda com a qual lidamos e o que nos é constantemente escancarado, especialmente em ambientes predominantemente cis e heterossexuais. Como navegamos nesse mundo onde você passa por momentos mais extremos e flagrantes como esse. Ou, por onde você precisa ouvir aquelas ‘piadinhas’.”

Ele ainda continuou: “[Em Hollywood], essas são pessoas muito poderosas. São elas que escolhem quais histórias estão sendo contadas e criam conteúdo para as pessoas verem ao redor do mundo”.

O ator ainda disse que não iria revelar o nome do famoso de propósito. “Não estou compartilhando intencionalmente o nome dele. Mas ele vai ouvir falar disso e saber que é ele”.

