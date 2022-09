Elton John lamenta a morte da Rainha Elizabeth II durante show em Toronto

O cantor britânico Elton John, durante uma apresentação em Toronto, no Canadá, prestou um tributo em homenagem à Rainha Elizabeth II, falecida nessa quinta, 8.

Durante o show no Rogers Centre, o cantor fez uma pausa no decorrer de uma performance para lembrar a monarca de 96 anos, que faleceu no Castelo de Balmoral, na Escócia.

“Temos a notícia mais triste sobre o falecimento de sua majestade, a Rainha Elizabeth”, disse John durante o show. O intérprete de Your Song e Tiny Dancer continua relatando o quanto a monarca foi inspiradora em sua vida e para todos os ingleses. “Ela era uma pessoa inspiradora. Estive com ela e foi fantástica. Ela liderou o país em alguns de nossos maiores e mais sombrios momentos com graça, decência e um cuidado e carinho genuínos”.

Sir @eltonofficial pays tribute to Queen Elizabeth during his concert Thursday night in Toronto. pic.twitter.com/nEf4Amcww0 — Neil Herland (@NEWSneil) September 9, 2022

A imagem de Elizabeth II foi projetada num telão que estava no palco enquanto o músico seguia com seu relato sobre a rainha. “Tenho 75 anos. Ela está comigo a vida toda e me sinto muito triste por ela não estar mais aqui, mas estou feliz que ela esteja em paz e que ela esteja descansando. Ela merece porque trabalhou duro”, disse Elton.

Na sequência, o pianista desejou condolências para a Família Real. “Envio meu amor para sua família e seus entes queridos. Sentiremos sua falta, mas seu espírito continua vivo, e celebraremos sua vida esta noite com música, ok?”

Elton John resolveu tocar uma versão de Don’t Let the Sun Go Down on Me, em homenagem à Rainha. A música é fruto de uma parceria que fez com George Michael.

Já nessa sexta, 9, o músico lamentou a morte da monarca pelas redes sociais. “Juntamente com o resto da nação estou profundamente triste ao ouvir a notícia do falecimento de sua majestade, a Rainha Elizabeth”, disse Elton no Twitter.