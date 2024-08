Em 1991, Susana Vieira já demonstrava não ter paciência para quem estava começando; veja vídeo

Susana Vieira recentemente opinou sobre influenciadores: 'Não entendo o que eles são' Foto: ALINE MASSUCA/ESTADÃO

Em 2009, uma cena do extinto Vídeo Show chamou atenção do público: nos bastidores de uma gravação, Susana Vieira tomou o microfone da jovem repórter Geovanna Tominaga e brincou: “Não tenho paciência para uma pessoa que está começando”. O meme - antes mesmo de o termo ganhar esse significado - se espalhou e Susana recebeu críticas pela postura que pareceu agressiva.

Agora, a atitude da atriz mostra-se não ter sido inédita. Nesta quinta, 15, a TV Brasil publicou o trecho de uma antiga entrevista com Susana nas redes sociais da emissora. No vídeo de 1991, a atriz comenta as diferenças do trabalho no teatro e na TV, e ressalta a importância de chegar nos ensaios com o texto decorado. “Tem uns atores jovens que não gostam de decorar texto. Partem da premissa que são mais importantes que os personagens”, desabafa. “Eles se atrapalham e atrapalham até a gente!”. Assista abaixo: