Ozzy diz que quer retornar aos palcos mesmo que ‘preso a uma placa com rodas’

Em entrevista à Sirius XM, rádio britânica, Ozzy Osbourne disse que, apesar de suas atuais limitações físicas, deseja retornar aos palcos. O músico não se apresenta desde 2019, quando sofreu uma queda durante um show que agravou um problema de coluna e foi diagnosticado com Doença de Parkinson. Ele afirmou que se sente bem, que continua tendo inspiração para compor músicas e que sua voz também permanece boa.

O rockeiro se queixou da sua condição de saúde, mas estava confiante de que conseguirá voltar a trabalhar. “Isso [a queda do palco] foi há quase quatro anos. É realmente horrível o que está acontecendo. É um pesadelo”, relatou. “Faço fisioterapia e estou tentando fazer as coisas sozinho. O progresso é... um inferno, você não tem ideia. (...) Mas estou determinado a voltar ao palco, mesmo que seja pregado a uma placa com rodas”.

Leia também Sharon Osbourne é levada ‘às pressas’ para hospital após passar mal durante gravação de programa

Enquanto a maioria dos roqueiros luta pela privacidade, Ozzy permitiu que câmeras entrassem em sua casa e filmassem à vontade a vida doméstica do músico e de sua extravagante família para o reality show 'The Osbournes', sucesso transmitido pela MTV de 2002 até 2005 Foto: MTV

Ozzy disse que tem usado o desejo de voltar a se apresentar como força motivadora para seguir fazendo seu tratamento. “Sinto falta do meu público. Sinto falta de fazer shows. Sinto falta da minha equipe, tenho saudades da minha banda. Eu sinto falta de tudo. Minha família tem sido tão boa. Sou o homem da família, mas nunca estive tão acomodado em minha vida”, disse.

Volta à TV

Ele também comentou sobre o retorno da família Osbourne à televisão. No início dos anos 2000, eles protagonizaram um reality show transmitido pela MTV — que serviu de inspiração para outros como Keeping Up With The Kardashians. “Eu não sei como as Kardashians fizeram isso por tanto tempo, isso nos deixou loucos no final das contas. Não me arrependo de ter feito isso, mas depois de três ou quatro anos eu disse: ‘sabe de uma coisa, vamos acabar perdendo alguém porque isso está ficando louco demais’.”

À época, a pressão provocada pela superexposição na TV, provocou alguns problemas pessoais para a família. Ozzy viveu um aprofundamento do uso de drogas, assim como seus filhos Kelly e Jack. Durante o período, sua mulher Sharon também foi diagnosticada com um tumor. “Existe a fama do rock’n roll, que é bastante intensa, mas o programa chegou a um nível que era simplesmente inacreditável. As crianças pagaram por isso. Todos acabaram usando drogas. Jack ficou sóbrio ainda durante o programa, Kelly e eu nos complicamos e Sharon ainda teve câncer”, relembrou.

Com tantos pontos negativos, o cantor foi questionado porque aceitou a proposta da BBC em voltar a participar de um reality show, ainda mais em um momento em que ele faz tratamento de saúde. Ozzy respondeu que topou o novo desafio para ajudar sua mulher, que ensaia seu retorno às telinhas.

Sharon apresentou o programa de entrevistas The Talk (CBS) até 2021. De acordo com informações de bastidores, a atração teria chegado ao fim por causa da indisposição dos profissionais em trabalhar com ela — que é acusada de proferir comentários racistas e homofóbicos quando não está sendo filmada.