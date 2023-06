Em live, Simony revela resultado positivo de exame e se emociona ao dizer que nada foi encontrado

A cantora Simony revelou na noite desta segunda-feira, 19, o resultado do novo exame contra o câncer. A artista, que enfrenta um câncer no intestino desde 2022, contou que o PET scan foi positivo e não apresentou linfonodos. O procedimento é responsável por identificar focos de tumores no corpo.

“Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos [...] Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar pra dizer o que está acontecendo... ele fez algumas perguntas, como sempre, é a terceira vez que ele faz o meu PET [...] ele falou: ‘eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá’”, relatou.

Simony retomou tratamento contra câncer em maio deste ano: ‘Um dia de cada vez’ Foto: Reprodução/Instagram/@simonycantora

Emocionada, a cantora revelou que estava muito cansada e decidiu realizar o exame para driblar o desânimo. Ela conta que ainda irá fazer mais quatro ciclos do tratamento, mas que está otimista.

“Hoje, dia 19.06, dia de renascimento, dia de agradecer, eu tenho muitos agradecimentos a fazer, Nossa Senhora de Aparecida... e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim até aqui. Eu estou em remissão, e eu quero agradecer a toda minha equipe”, celebrou.

“Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto... que estão comigo e estiveram comigo segurando minha mão. (...) Hoje meu choro é de alegria, é de agradecimento... só quem passa sabe o que é passar por esse tratamento, é muito difícil”, frisou.

Durante o depoimento, Simony recebeu um abraço da filha Aysha, que estava ao seu lado durante a live. Nos comentários, fãs e celebridades comemoram o resultado positivo e se comoveram com as declarações da artista. “Glória a Deus, amém Jesus”, disse Tatá Werneck. A filha também homenageou a mãe e ressaltou sua força. “Te amo muito, sabia que tudo ia dar certo, você é uma guerreira, mãe”, escreveu.

Simony chegou a finalizar o tratamento em dezembro do ano passado, após sessões de quimio e radioterapia. No entanto, em maio deste ano a cantora voltou aos cuidados contra a doença.