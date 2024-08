Em meio ao tratamento de câncer, Preta Gil apresenta programa na sala de sua casa

Preta Gil apresenta o 'TVZ' na sala de estar Foto: Reprodução/Instagram/@pretagil

Na noite desta segunda-feira (26), Preta Gil surpreendeu os fãs ao aparecer no programa TVZ, no Multishow. Ela apresentou a atração na sala de sua casa, pouco tempo depois de anunciar que tinha voltado com o tratamento de câncer, diagnosticado em quatro lugares diferentes.

Nos stories de seu Instagram, a cantora mostrou detalhes de sua casa, na região nobre de São Paulo. "Ao vivo, TVZ, vou entrar, hein galera, de casa", brincou ela nas redes sociais. Ela ainda pontuou que não pode ir presencialmente, mas seu amigo, o apresentador Gominho, estaria por lá. "Demos um jeito, estou aqui na minha casa, em São Paulo, apresentando o TVZ, e o Gominho lá, no estúdio. Temos uma luz aqui, muito amor no coração, muita vontade de participar desse programa. Estou sentindo que vai dar certo assim, não acha, Multishow? Estou me sentindo no estúdio", afirmou.

Diagnóstico

No dia 25 de agosto, Preta anunciou que precisaria retomar o tratamento contra o câncer colorretal por meio de um comunicado no Instagram. “Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico”, dizia a nota. De acordo com a cantora, ela está com dois linfonodos comprometidos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.