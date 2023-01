Em mensagem de réveillon, Shakira alfineta Piqué: ‘Apesar da traição, seguimos confiando’

Shakira publicou neste domingo, 1º, um texto motivacional em celebração ao início de 2023. A mensagem, no entanto, causou um burburinho entre os fãs, que notaram algumas indiretas da cantora para seu ex-marido, Gerard Piqué. Ela cita em seu texto “feridas abertas” e “traições”.

A cantora falou sobre a paciência para curar as mágoas e desapontamentos e destacou a importância do autocuidado, dos amigos e da empatia. “Ainda que continuem abertas as nossas feridas neste novo ano, o tempo tem mãos de cirurgião”, escreveu. “Ainda que alguém tenha nos traído, temos que seguir confiando”.

Shakira anunciou o fim de seu relacionamento com Piqué em junho de 2022; atualmente a cantora já voltou a morar nos EUA Foto: EFE/Quique Garcia

Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram o fim do relacionamento, que durava há 11 anos. Eles se conheceram durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Juntos, tiveram dois filhos: Milan, 9, e Sasha, 7.

Depois da separação, o jogador chegou a ser vaiado em campo. Isso porque a suspeita é de que ele teria traído a cantora com a sua atual namorada, Clara Martí. Em agosto, somente dois meses depois de publicizar a separação de Shakira, Piqué foi flagrado beijando a atual companheira.

Leia a íntegra da mensagem de Shakira

“Ainda que continuem abertas as nossas feridas neste novo ano, o tempo tem mãos de cirurgião.

Ainda que alguém tenha nos traído, temos que seguir confiando

Ante o menosprezo, seguimos nos valorizando.

Porque há mais gente boa do que indecente.

Mais gente empática do que indiferente

São menos os que se vão e mais os que permanecem ao nosso lado.

Nossas lágrimas não são um desperdício, regam o solo onde nascerá o futuro e nos fazem mais humanos, para que em meio ao desamor se possa seguir amando.

Shak ❣️”

