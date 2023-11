Show do RBD: Larissa Manoela, Pocah e Bruna Griphao são vaiadas por fãs

Na noite da última quinta-feira, 9, o grupo RBD fez a primeira de uma série de apresentações no Brasil. Entre os milhares de fãs presentes no Engenhão, no Rio de Janeiro, estavam celebridades como Larissa Manoela, Pocah e a ex-BBB Bruna Griphao. No entanto, as famosas foram vaiadas ao serem avistadas por fãs.

“Privilégio”, gritaram membros do público. “Ih, fora daqui!”, disseram outros. Larissa, Pocah e Bruna, que estavam em uma área VIP, conseguiram um lugar mais próximo ao palco do que os fãs que pegaram grade – e por isso, as vaias.

“Absurdo essas celebridades terem esse privilégio, enquanto alguns fãs dão a vida para pegar grade”, escreveu um internauta.

A passagem do RBD pelo Brasil ainda terá outras sete apresentações: uma neste dia 10, também no Rio de Janeiro, e nos próximos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro em São Paulo.