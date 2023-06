Cleo conta que já sofreu bullying por ser filha de Glória Pires e Fábio Júnior

Cleo revela que já sofreu bullying na adolescência durante podcast "Quem Pode, Pod" Foto: Reprodução/Instagram @gioh_oficial

A atriz, cantora e produtora Cleo (Pires) revelou que sofreu bullying no colégio por ser filha da também atriz Glória Pires e do cantor Fábio Júnior. Cleo foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira, 20. No início do programa, as apresentadoras falam sobre a beleza de Cleo e, ao conversarem sobre aceitação e autoestima, a atriz revelou que sofreu bullying na escola nova.

Ao ser perguntada de onde poderia ter vindo a falta de autoestima, Cleo respondeu que poderia ter sido fruto do início da adolescência dela, uma vez que sofreu essa perseguição. Na conversa, a apresentadora Giovanna se assusta e pergunta o motivo. “Cara, ridículo o que eu vou falar: porque sou filha da Glória Pires e do Fábio Júnior”. A atriz ainda revelou que o bullying gerava até violência física. “Não sei explicar muito bem o porquê, mas aconteceu”, diz.

Em resposta a isso, Cleo contou que passou muito tempo da adolescência sendo uma pessoa tímida. “Não apanhei várias vezes não, foi uma ou duas vezes. E, eu, cara, eu finalizei tudo. Fiquei em uma fase super tímida, na minha adolescência, super fechada, super vergonha de existir. Eu recebi dessa forma”, contou.

Capa na Playboy

Na conversa, Gio Ewbank e Fe Paes também relembram das capas da atriz na revista Playboy. Ao ser perguntada sobre o motivo, Cleo contou que a história real foi para contrariar o padrasto Orlando Moraes, que é casado com Glória Pires há 35 anos.

“A Playboy sempre me chamava e eu não queria fazer. E aí, uma época, eu fui fazer Trip. Eu fiz acho que duas vezes Trip, se não me engano. E, conversando com meu pai, Orlando, [...] ele ficou desesperado quando fui fazer Trip, mas ele não dá o braço a torcer, ele não aceita. Então, o que ele fez: ele jogou o braço para cima e falou ‘Acho uma bobagem você fazer Trip, não vai ganhar quase dinheiro nenhum, se quiser fazer uma coisa dessas, faz uma Playboy que você vai ganhar uma grana’ e eu falei ‘boa ideia!’”, contou.

Além disso, a atriz e cantora também contou que aceitou o convite pois era uma fase de entendimento da estética dela e das coisas que gostava antes, mas tinha medo de assumir. “Pela objetificação da mulher que a gente sabe como é, por toda essa exploração do corpo da mulher, eu, antes, tinha muito receio”. Porém, aos 27, ela conta que se conectou com seu espírito mais novo e aceitou.