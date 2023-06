Dupla de Zé Neto, Cristiano alerta sobre doença cardíaca do filho

O sertanejo Cristiano, dupla de Zé Neto, foi às redes sociais alertar os seguidores sobre a cardiopatia congênita. Miguel, terceiro filho do cantor, é portador da condição que causa anormalidades na estrutura ou funções do coração durante as primeiras semanas gestação.

“Estamos no mês de todos os corações valentes, da consciência da cardiopatia congênita, mês da maior causa de morte em recém-nascidos no mundo! É importante que os médicos solicitem os exames de ecocardiograma fetal, para prevenção, para que mais anjinhos vivam, assim como o nosso Miguel! Como amo você, meu filho”, comentou.

O diagnóstico precoce é essencial para um tratamento adequado aos bebês portadores de cardiopatia congênita. Antes mesmo do nascimento é possível identificar a doença através de exames como Ecocardiograma e Ultrassom Morfológico.

Os tratamentos variam de acordo com o tipo de cardiopatia apresentada pela criança, podendo ser administrada medicação ainda na gestação ou realização de cirurgia fetal. Em alguns casos, pode ser necessária a antecipação do parto, seguido de cirurgia neonatal.

Ainda nos primeiros dias de vida, o filho de Cristiano ficou internado e precisou passar por cirurgia.