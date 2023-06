Eliezer conta que Viih Tube pediu separação por suposta traição; entenda

O ex-BBB Eliezer assustou os internautas, nesta quinta-feira, 22, ao postar um storie, no Instagram, que dizia que ele e a influencer e também ex-BBB Viih Tube estavam se separando. “Hoje acordei e tive uma surpresa nada legal…a Viih pediu a separação e ainda disse que não ia mais ver a Lua”, publicou em suas redes. Porém, tudo se tratava de um sonho da influencer.

Pelas redes sociais, ex-BBB conta motivo do suposto pedido de separação Foto: Reprodução/Instagram @eliezer

No decorrer dos vídeos, Eliezer conta que Viih Tube o abordou falando que queria a separação, uma vez que ele havia traído ela e a família. Ao ser perguntado quem seria Brenda, o ex-BBB relata que ficou confuso, já que não sai de casa e não tem nenhuma funcionária com este nome.

Na busca por entender o que estava acontecendo, o ex-BBB conta que, ao confrontá-la sobre onde ela teria visto este boato, Viih Tube revelou que havia era sonhado com a traição. “Eu respirei fundo umas 20 vezes, para não xingar, para não mandar ir pra aquele lugar”, brincou Eliezer.

Nas redes sociais, a influencer também se justificou. “Eu vi o querido Eliezer contato do meu sonho aqui em público. Então, vou falar porque levei tão a sério. Não sei se vocês se recordam, mas a última vez que eu sonhei que fui traída, eu fui mesmo, não é mesmo? Quem lembra no Big Brother?”, questionou ao lembrar da traição do ex Bruno Magri com quem se relacionava quando ainda estava no confinamento para o programa de televisão.