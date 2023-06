Gisele Bündchen aproveita férias no Brasil e compartilha momentos ao lado da família; veja fotos

De férias pelo Brasil, Gisele Bündchen compartilhou com os seus seguidores nesta terça-feira, 13, um álbum com momentos especiais ao lado da família na Serra Gaúcha. A modelo selecionou cliques em que aparece se divertindo na companhia dos filhos Benjamin, 13, e Vivian Lake, 10, que aproveitaram para matar a saudade dos avós, Valdir Bündchen e Vânia Monnenmacher.

Dentre as fotos, Gisele aparece jogando vôlei e apreciando o pôr do sol com a família, soltando a voz no videokê com a filha caçula, passeando com o filho mais velho e registrando todos juntos na sala de estar.

Essa é a terceira vez que Gisele viaja ao Brasil em um intervalo curto de tempo. Em dezembro do ano passado, a modelo passou o Natal com a família e voltou para curtir o Carnaval em fevereiro. Em outubro de 2022, ela havia anunciado oficialmente a separação com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Gisele Bündchen registra família reunida em sala de estar Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, os seguidores destacaram as fotos em que Gisele registra algumas iguarias da culinária brasileira, como o doce cueca-virada - também conhecido como crostoli ou orelha de gato-, frutas variadas e o chimarrão, que não poderia faltar. “Os gaúchos saem do Rio Grande do Sul mas ele não sai da gente”, comentou uma seguidora. Em outro relato, a seguidora elogia a família da modelo. “Tão lindo ver pessoas (tão) famosas fazendo fotos desse tipo. Despretensiosas e cheias de amor envolvido.”