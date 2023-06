‘Não me esculachem’: Fabio Assunção pede ajuda para trabalho na faculdade

Aluno do curso de Ciências Sociais na PUC-SP, Fabio Assunção pediu ajuda dos seguidores no Instagram para um trabalho na faculdade. O ator contou que, em conjunto com dois colegas, precisava que as pessoas respondessem a uma pergunta.

“Preciso fazer uma pesquisa qualitativa de satisfação e aí eu estou escolhendo como tema o que vocês acham do meu trabalho. Não me esculachem, por favor! Enfim, é só clicar no link e responder”, disse. Na pesquisa, Fábio deu como opções de respostas para o questionamento as opções: extraordinário, excelente, gosto, aceitável, ruim e insuportável.

Após concluir a tarefa, o ator compartilhou o resultado, mostrando que 66% dos 8.777 seguidores que responderam a pesquisa consideravam o conteúdo extraordinário. Fábio agradeceu aos seguidores e aos colegas de turma afirmando ter se divertido muito durante a realização do trabalho. “Foi maravilhoso, agora espero que eu vá bem na prova!”, torceu.

Fabio Assunção retomou os estudos em 2023, aos 51 anos.