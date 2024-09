Eminem falou de crimes de Sean ‘Diddy’ Combs em último álbum, meses antes de prisão; veja as letras

Eminem menciona as alegações de abuso e agressão sexual contra Sean ‘Diddy’ Combs em mais de uma faixa de seu álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), lançado em 12 de julho. O rapper e produtor de 54 anos foi preso em Nova York, nos Estados Unidos, no último dia 16, acusado de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa.

Eminem (dir.) fala sobre Sean 'Diddy' Combs (esq) em faixas de seu último disco, lançado em julho. Diddy foi preso em 16 de setembro nos EUA. Foto: Serjao Carvalho/Estadão e Richard Shotwell/Invision/AP

Considerado um magnata do hip-hop, Diddy é um dos grandes nomes da indústria fonográfica americana. O assunto tem tomado as redes sociais na última semana, acompanhado de teorias e especulações sobre o envolvimento (ou a omissão) de pessoas do círculo de Diddy, como Beyonce e Jay-Z.

PUBLICIDADE Apesar de o rapper só ter sido preso agora, as alegações contra ele circulam há um tempo, junto de várias outras polêmicas. Clique aqui e veja uma linha do tempo com controvérsias e disputais legais. A rixa entre Eminem e Diddy é antiga. Há mais de duas décadas o primeiro inclui em suas rimas críticas, piadas e rumores envolvendo Combs. Esse tipo de criação, frequente no rap, são chamadas de diss tracks (faixas desrespeitosas, em português). É quando artistas se atacam ou provocam por meio de músicas. Pode ser uma breve menção ou uma composição inteira dedicada a “detonar” algum rival.

Começou com uma provocação. Em 2000, Eminem lançou a faixa I’m Back, na qual menciona Diddy e sua namorada da época, a atriz e cantora Jennifer Lopez, dizendo que, se tivesse que ‘pegar’ alguma artista da indústria, seria J.Lo. “Desculpe, Puff, mas eu não dou a mínima”, canta em seguida, com descrições explicitas. Puff é um dos apelidos de Sean Combs. Outras menções afiadas vieram ao longo dos anos.

A seguir, veja as faixas de The Death of Slim Shady (2024) em que Eminem fala de Diddy, seja mencionando seu nome e suas supostas ações diretamente ou brincando com pronúncias e jogos de palavras.

Fuel

Em Fuel, Eminem faz uma referência aos rumores de que Diddy estaria envolvido na morte de Tupac Shakur, o 2 Pac, em 1996, e de The Notorious B.I.G., também apelidado de Biggie, em 1997. Em 2018, Eminem já havia insinuado a ligação ao assassinato de Tupac em outra diss, Killshot. Vale lembrar que não há qualquer confirmação legal dos rumores.

I’m like a R-A-P-E-R / Got so many S-As / Wait, he didn’t just spell the word, “Rapper” and leave out a P, did he? (Yep) / R.I.P., rest in peace, Biggie / And Pac, both of y’all should be living

(Sou como um estuprador / Tenho um monte de BOs / Espera, ele soletrou mesmo rapper só que sem um p? (Aham) / Descanse em paz, Biggie / E Pac, vocês dois deveriam estar vivos)

Entenda: Em inglês, a palavra rapper, que designa um cantor de rap, passa a ser raper (outra palavra para rapist), estuprador na tradução, quando uma letra P é removida. A sigla S-As, mencionada na letra original, remete à sexual assaults, agressões sexuais em português.

Antichrist

Já Antichrist, canção cheia de críticas ácidas e referências a figuras conhecidas, uma marca de Eminem, traz o nome de Diddy. Ele fala sobre as acusações de abuso sexual e agressão feitas pela cantora Cassie, ex-namorada de Diddy.

Ghastly, and insidious as me, or spitting as nasty? / Next idiot ask me is getting his ass beat worse than Diddy did-

(Tão repugnante e insidioso quanto eu ou mandando rimas tão sujas? / O próximo idiota que me perguntar vai levar uma surra pior do que Diddy fez com a -) O nome da mulher não é dito na música, já que a palavra é cortada no fim do verso – mas a pronúncia dela encaixa na rima da linha anterior. Entenda: Em novembro de 2023, Cassie (Casandra Ventura) entrou com uma ação no tribunal federal americano, acusando o ex de estupro e de abusos físicos ao longo de cerca de uma década. Por meio de seu advogado, Combs negou as acusações. Um dia após Ventura ter entrado com o processo, as partes chegaram a um acordo para resolver o caso, cujos detalhes não foram divulgados.

Porém, em maio deste ano, a CNN americana divulgou um vídeo de uma câmera de segurança de um hotel que mostra Diddy agredindo Cassie fisicamente. A gravação é de 2016. O rapper, então, publicou um pedido de desculpas por suas ações.

Bad One

Nesta faixa, Eminem parece fazer referência a uma alegação contida no processo de Cassie, segundo a qual Diddy teria tentando explodir o carro do rapper Kid Cudi em 2012, após descobrir que ele estava interessado nela.