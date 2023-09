Emma Roberts se desculpa após ser acusada de transfobia por colega de elenco; entenda

A atriz norte-americana Emma Roberts foi acusada de transfobia por Angelica Ross, que foi sua colega de elenco na 9ª temporada da série American Horror Story. Depois da acusação, ela ligou para a artista para se desculpar.

A história teve início na noite de terça-feira, 19, quando Angelica, que é trans, abriu uma live no Instagram e contou uma situação que passou no set de filmagens da produção.

Segundo ela, Emma estava brincando que “Angelica estava sendo maldosa”, quando um homem chamado John - possivelmente o diretor John J. Gray - disse: “Ok, garotas, vocês sabem, isso é o suficiente. Vamos voltar ao trabalho”. Com isso, Emma teria respondido: “Você quer dizer garota [no singular]?”.

“Ela foi embora e meu sangue ficou fervendo. Eu fiquei tipo... Se eu disser algo, vão dizer que o problema sou eu. Eu sei disso porque outra pessoa falou sobre as coisas que ela estava fazendo e sofreu as consequências”, afirmou Angelina.

Já na quarta, 20, a atriz voltou a mencionar Emma, desta vez em uma publicação no X (antigo Twitter), em que afirma que a colega de elenco foi transfóbica ao fazer piada com a sua voz, a imitando e falando com um tom mais grave. “Claro que fiquei constrangida com minha voz no set depois disso”, disse.

Após a repercussão do caso, Angeline voltou à rede social para comunicar que Emma havia entrado em contato com ela para se desculpar. Ela marcou a atriz na publicação e afirmou que espera que ela faça seu melhor para “apoiar causas de justiça social”.

“Obrigada, Emma Roberts, por ligar e pedir desculpas, reconhecendo que seu comportamento não foi o de uma aliada. Deixarei a linha aberta para acompanhar seu desejo de fazer melhor e apoiar causas de justiça social com sua plataforma”, escreveu.

Até o momento desta publicação, Emma não se pronunciou diretamente sobre a situação.